Восьмитонный «Небесный дворец» рухнет на Землю в понедельник

В закладки

Москва, 1 апреля. Первая китайская космическая станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец») в ближайшие часы должна сойти с орбиты и рухнуть на Землю. В настоящее время станция по сужающейся спирали идет к Земле — на сегодня высота ее орбиты составляла около 161 километра.

По заявлению Европейского космического агентства, китайская станция массой в 8,5 тонн, запущенная на орбиту в 2011 году, должна в основном развалиться на обломки и сгореть на высоте около 150 километров при приближении к Земле. Самые тугоплавкие обломки станции станции могут достигнуть Земли, при этом, по данным китайского центра управления полетами, наиболее вероятной зоной их падения станет южная часть Приморского края России.

Как сообщает «Газета.ru», в своем новом прогнозе европейские ученые называют наиболее вероятным временем падения станции около 2.25 по московскому времени 2 апреля. При этом есть небольшая вероятность того, что станция сойдет с орбиты раньше или позже.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.