Цивилев пообещал добиться сурового наказания для виновных в трагедии в Кемерово

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Кемерово, 1 апреля. Виновные в трагедии в Кемерово понесут самое строгое наказание, заявил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, пообещав, что следствие получит от региональных властей «всю информацию» и никого из виновных не будут пытаться «выгородить или спрятать».

Напомним, сегодняшним указом президента РФ Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса после досрочного ухода в отставку Амана Тулеева. Ранее Цивилев занимал пост вице-губернатора региона по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

«Я принимаю область в очень тяжёлый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и прежде всего наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», — пообещал Цивилев в своем обращении к кемеровчанам.

Отметим, что Цивилев после пожара в «Зимней вишне», по сути, принял удар на себя: несмотря на народный гнев, он вышел на улицу и на коленях попросил прощения у пострадавших и родственников погибших. Также Цивилев пообещал «перебрать каждую песчинку» на месте трагедии, чтобы разобраться в ее причинах.

Эксперты отмечают, что Цивилев подходит на должность главы региона, поскольку зарекомендовал себя как хороший администратор, а кроме того, заслужил доверие жителей региона еще со времен шахтерских забастовок.

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