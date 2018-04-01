Желающим получить визу в США придется рассекретить профили в соцсетях

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Вашингтон, 1 апреля. Власти США планируют запрашивать адреса аккаунтов в соцсетях соискателей американских виз. Об этом сообщили представители Госдепартамента США.

Желающим получить американскую визу, возможно, придется предоставить дипломатам США адреса их профилей в соцсетях. Власти США предупредили, что соискателям нужно будет рассказать о себе больше, чем при обычном заполнении въездных документов.

«Почти всех, кто подает заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах семей, рассказать о более давних поездках, местах работы», — уточнили в американском Госдепартаменте.

Однако в Госдепе заметили, что эта инициатива пока что находится только на стадии обсуждения и не утверждена.

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