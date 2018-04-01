Таинственный кроссовер Kia засекли на тестах

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Москва, 1 апреля. Фотошпионы опубликовали в Сети фото нового таинственного кроссовера Kia. На снимках автомобиль покрыт камуфляжной пленкой, однако автоэксперты предполагают, что это серийная версия концепта SP, появившегося в Индии месяцем ранее.

Тестовый прототип стоял около офиса Kia. По предварительным данным, он создан для индийского рынка. Дизайн, предположительно, будет отличаться от прототипа фарами и решеткой радиатора, пишет iReactor.

Кадры нового кроссовера опубликовал портал «Твое авто».





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