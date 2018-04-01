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Потому что он свой: эксперт объяснил назначение Цивилева главой Кемеровской области
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    Потому что он свой: эксперт объяснил назначение Цивилева главой Кемеровской области

    11:40  1 Апреля 2018
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    Не только из-за того, что встал на колени: эксперт объяснил назначение Цивилева главой Кемеровской области

    Первого апреля Аман Тулеев, возглавлявший Кузбасс с 1997 года, подал в отставку, назвав это «единственно верным решением» после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшего жизни 64 человек, включая 41 ребенка. На место Тулеева назначен его заместитель Сергей Цивилев.

    «Я подал президенту прошение об отставке, потому что работать дальше на посту губернатора с таким тяжелейшим грузом ну нельзя, морально нельзя», — сказал Тулеев в своем видеообращении к жителям Кузбасса.

    Президент Владимир Путин эту отставку принял и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, бывшего заместителем Тулеева.

    Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, назначение Сергея Цивилева на место Амана Тулеева связано не столько с его поступком на митинге в Кемерово 27 марта, когда он попросил прощения у горожан за трагедию в торговом центре «Зимняя вишня», сколько с тем, что он является компромиссной политической фигурой.

    «Цивилев — представитель команды Тулеева. Другой политической команды со времен шахтерских забастовок в Кемеровской области нет. Но Цивилев не относится к людям конца 80-х —  начала 90-х, и это его плюс, потому что он скорее администратор, чем политик. Хотя в эти дни он выступил как политик, встав перед кемеровчанами на колени после пожара в «Зимней вишне». Думаю, отчасти это повлияло на решение о его назначении врио губернатора. В нем увидели и политическую фигуру», — отметил Дмитрий Журавлев.

    Не только из-за того, что встал на колени: эксперт объяснил назначение Цивилева главой Кемеровской области

    При этом собеседник ФАН не считает, что поступок Цивилева на митинге в Кемерово является главным основанием его назначения на место Тулеева.

    «Нужна была компромиссная фигура. Существует команда Тулеева, существуют те, кого называют угольными баронами, хоть это и не очень корректно, существует население региона, для которого характерен очень высокий региональный патриотизм. И решение проблемы по схеме соседних регионов, когда наводить порядок присылают варяга, здесь было бы невозможно. На Кузбассе необходимо было выбирать из тех, кто есть, иначе люди не примут. А Цивилев — он свой», — заметил гендиректор Института региональных проблем.

    Журавлев напомнил, что вопрос об отставке Тулеева поднимался неоднократно, но население не хотело другого губернатора. Потому что Аман Гумирович — свой, он лидер шахтерских забастовок, и когда были те страшные аварии на шахтах, которые по числу жертв перекрывали трагедию в «Зимней вишне», Тулеев был с народом, его воспринимали как человека, который поможет, который спасет.

    «Если бы Тулеев приехал к «Зимней вишне» вечером 25 марта и был вместе с людьми, он бы не ушел в отставку сегодня. Но, я считаю, он не приехал по объективным причинам, у него давно есть проблемы со здоровьем. От Цивилева никто не ожидал, что он будет тем, кто выйдет к народу и удар на себя примет, и ответственность. И поэтому он стал той компромиссной фигурой, которая устроила и народ, и элиту: он, еще раз повторюсь, свой, ничего плохого про него не известно, перед людьми, потерявшими родных при пожаре, на колени вставал, в трагедии участвовал и, что немаловажно, — делал это искренне, показал себя не только как управленец, но и как политик», — отметил Дмитрий Журавлев.

    Эксперт уверен, что и угольщикам Сергей Цивилев не помешает, потому что с его приходом кардинальных перетрясок и смены караула в регионе не будет.

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    Автор: Марина Степанова
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    #россия #аман тулеев #кемерово #тц зимняя вишня #пожар в кемерово #сергей цивилев #дмитрий журавлев
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