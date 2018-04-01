Германия заявила, что нуждается в России «как в партнере»

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Берлин, 1 апреля. Несмотря на многочисленные разногласия, страны Запада по-прежнему готовы к диалогу с Россией и нуждаются в России «как в партнере» — например, для совместной работы над урегулирование региональных конфликтов. Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас.

В интервью воскресному изданию Bild am Zonntag Маас заявил, что «из-за действий РФ в последние годы было утрачено немало доверия», однако Германия и Запад по-прежнему «нуждаются в России».

«Мы нуждаемся в России как в партнере, в частности для урегулирования региональных конфликтов, разоружения, и как в важной опоре международного порядка, — заявил Маас. — Поэтому мы открыты для диалога и надеемся, что удастся постепенно восстановить доверие, если и Россия со своей стороны к этому готова».

В то же время в интервью немецкий министр назвал «правильной» реакцию Евросоюза на инцидент в Солсбери — по его словам, выдворение из Германии четырех дипломатов стало «сигналом сплоченности» в связи с «делом Скрипаля».

Ранее «Газета.ru» сообщала, что германские власти в знак поддержки позиции Великобритании по «делу Скрипаля» объявили о выдворении четырех российских дипломатов.

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