Сирия: операция по выводу боевиков «Файлак ар-Рахман» из Восточной Гуты завершена

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Восточная Гута, 1 апреля. Гуманитарная операция по выводу боевиков «Файлак ар-Рахман» из Восточной Гуты завершена, заявили российские представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российские специалисты рассказали о ситуации в Восточной Гуте, откуда выводят боевиков, согласившихся сложить оружие.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования «Файлак ар-Рахман», — констатировали представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее стало известно, что более 153 тысяч жителей Восточной Гуты покинули пригород Дамаска за все время действия гуманитарных пауз.

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