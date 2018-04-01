Нового врио губернатора Кемеровской области представят депутатам облсовета 2 апреля

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Кемерово, 1 апреля. Новый врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев будет представлен депутатам облсовета Кузбасса на сессии в понедельник, 2 апреля. Об этом сообщил глава фракции «Справедливой России» в региональном парламенте Владимир Волчек.

По словам депутата, врио главы Кузбасса не нужно проходить процедуру утверждения облсоветом.

«Нам просто его представят. Утверждать врио губернатора сессия не полномочна», — сказал Волчек.

Он отметил, что встреча Цивилева с президентом РФ Владимиром Путиным и прибытие в Кемерово свидетельсвуют о том, что его назначение на пост врио главы региона планировалось, сообщает РИА Новости.

Напомним, 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев написал прошение об отставке на имя Владимира Путина. Глава государства принял отставку Тулеева, пишет «Газета Кемерова». Также глава Кузбасса обратился к жителям и заявил, что сделал все возможное в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», унесшим жизни 64 человек.

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