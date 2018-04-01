Немецкие истребители Tornado оказались неспособны выполнять задачи НАТО

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Берлин, 1 апреля. Все боевые самолеты Tornado в немецких ВВС больше не в состоянии выполнять боевые задачи в рамках миссий НАТО, указано в конфиденциальном докладе министерства обороны Германии, с которым удалось ознакомиться СМИ.

Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, причиной этого стало техническое устаревание оборудования — так, электроника произведенных в 1980-х годах самолетов за три десятилетия безнадежно устарела. Panavia Tornado не располагают обязательными на данный момент функциями — например, у них нет системы зашифрованной передачи данных, а также систем распознавания «свой-чужой». В настоящее время все 93 боевых самолета, состоящие на вооружении немецких ВВС, нуждаются в модернизации, которая потребует «дополнительных расходов во многомиллионных размерах».

При этом ранее глава министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен приняла решение, что Tornado будут служить как минимум до 2035 года, когда с момента первого полета Panavia Tornado пройдет уже больше 60 лет — по той причине, что Tornado при необходимости способны нести ядерные бомбы.

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