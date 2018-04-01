Сирия: более 153 тысяч жителей покинули Восточную Гуту за время действия гумпауз

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Москва, 1 апреля. Более 153 тысяч жителей Восточной Гуты покинули пригород Дамаска за все время действия гумпауз. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 153 тыс. 140 человек», — заявили в ведомстве.

Также завершилась восьмидневная операция по выводу боевиков и с семьями из населенныз пунктов Эрбин, Джаубар, Айн- Терма и Замалька. 31 марта по гумкоридору в провинцию Идлиб было вывезено 2935 человек. Всего с 24 марта Восточную Гуту вместе с семьями покинули 41 126 боевиков.

Действие гумкоридора для выхода мирного населения продолжается.

«По гуманитарному коридору в н. п. Эль- Вафидин при содействии российского Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. За истекшие сутки район покинули 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход 29 тыс. 230 человек», — сообщили в Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что сирийская армия восстановила контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты. В Идлиб была вывезена последняя колонна автобусов с боевиками.

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