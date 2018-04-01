iPhone 9 и iPhone X Plus будут дефицитными товарами на старте продаж

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Нью-Йорк, 1 апреля. На старте продаж новые смартфоны iPhone 9 и iPhone X Plus могут оказаться дефицитными товарами.

В этом году американская компания Apple намерена представить два новых смартфона — iPhone 9 и iPhone X Plus. Однако у компании есть определенные трудности, связанные с партнером из Японии Japan Display.

Поставщики экранов с IPS для iPhone требуют от американцев инвестиций на сумму 517 миллионов долларов. Эта ситуация может стать причиной задержки производства и поставки дисплеев на iPhone 9. Эксперты при этом прогнозируют, что начальная сумма инвестиций может увеличиться еще на 20-30%.

Сложившая ситуация может привести к тому, что новые iPhone 9 и iPhone X Plus станут дефицитными товарами на старте продаж, пишет «Ньюинформ».

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