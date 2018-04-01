Каждая пятая бутылка коньяка в России является фальсификатом

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Москва, 1 апреля. Каждая пятая бутылка коньяка в России оказалась фальсификатом по составу, не содержащим виноградный спирт, заявили специалисты Роскачества после проведения соответствующего исследования.

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о результатах исследования образцов коньяка на рынке России. По его словам, практически каждая пятая бутылка оказалась подделкой.

«В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов, — констатировал он в эфире телеканала НТВ. — В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками».

Отмечается, что при тестировании были изучены 50 торговых марок коньяка российского, французского, грузинского, молдавского и армянского производства. Стоимость исследуемых образцов варьировалась от 372 рублей до 10 тысяч рублей за бутылку.

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