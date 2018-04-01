МИД Австралии предостерегает граждан в связи с «антизападными» настроениями россиян

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Москва, 1 апреля. Министерство иностранных дел Австралии предостерегает своих граждан, заявляя, что в России они могут столкнуться с «антизападными» настроениями.

«Из-за повышенной политической напряженности, вам следует опасаться возможности проявления антизападных настроений или выпадов», — говорится в заявлении ведомства.

МИД Австралии советует гражданам сохранять бдительность, находясь в России, а также воздержаться от комментариев недавних политических событий и участия в демонстрациях.

При этом в ведомстве подчеркнули, что информации о каких-либо сложностях, с которыми приходилось столкнуться австралийцам в России, не поступало, сообщает «Газета.ru».

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