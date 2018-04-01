Сирия: РФ зафиксировала 12 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

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Москва, 1 апреля. Российская сторона сообщила о 12 нарушениях режима прекращения огня в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия, турецкие представители зафиксировала одно нарушение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии <…> зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Дамаск — пять, Алеппо — два. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Латакия», — заявили в ведомстве.

За минувшие сутки медпомощь была оказана 82 жителям Сирии.

Накануне российская сторона зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения военных действий в Сирии в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск.

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