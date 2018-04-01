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Посольство РФ опубликовало список вопросов к Лондону в связи с «делом Скрипаля»
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    Посольство РФ опубликовало список вопросов к Лондону в связи с «делом Скрипаля»

    10:37  1 Апреля 2018
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    Посольство РФ опубликовало список вопросов к Лондону в связи с «делом Скрипаля»

    Лондон, 1 апреля. Пресс-служба посольства России в Великобритании опубликовала список вопросов, которые были направлены британской стороны в связи с расследованием дела об отравлении бывшего полковника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля и его дочери — гражданки РФ Юлии Скрипаль. В посольстве подчеркнули, что Великобритания так и не ответила ни на один из этих вопросов.

    В посольском списке представлено 27 вопросов.

    Так, до сих пор британская сторона не ответила, каков точный диагноз и состояние Сергея и Юлии Скрипаль, какое они получают лечение и отличается ли оно от лечения, которое получает сержант полиции Ник Бэйли, также, по заявлению британской стороны, отравившийся тем же веществом, что и Скрипали. 

    «Правда ли, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может общаться, есть и пить? — пытаются выяснить у британцев представители России. — Ник Бэйли был выписан, Юлия Скрипаль поправляется, но почему Сергей Скрипаль все еще находится в критическом состоянии? Получили ли Ник Бейли, Сергей Скрипаль и Юлия Скрипаль противоядие? Какое противоядие? Как было подобрано правильное противоядие? Оно помогло или навредило?»

    Посольство напоминает, что проинформировало официальный Лондон о запросе племянницы Скрипаля о состоянии здоровья ее сестры и дяди. «Почему власти игнорируют ее запрос?», — спрашивает посольство.

    Посольство РФ опубликовало список вопросов к Лондону в связи с «делом Скрипаля»

    Неясно также, почему до сих пор нет никаких фото и видео, которые бы подтверждали, что Сергей и Юлия Скрипаль в принципе живы и находятся в больнице, отмечает посольство. 

    «Давали ли Скрипали свое согласие на то, чтобы записи камер видеонаблюдения Солсбери были показаны по телевидению? — выясняют российские дипломаты важнейшие моменты, касающиеся содержания пострадавших в клинике. — Если нет, то кто дал согласие от их имени? Может ли этот человек также дать согласие на публикацию фото/видео из больницы? Почему консульским сотрудникам не позволяют посетить Скрипалей?»

    Если консульским работникам не позволяется посетить Скрипалей из-за возможного химического воздействия — то какими средствами защиты пользуются врачи и не могут ли дипломаты применить те же средства, чтобы пройти к Скрипалям, пытается выяснить российская сторона.

    Российских дипломатов интересует происхождение образцов крови, якобы взятых у отравленных Скрипалей: до сих пор не получены ответы на вопросы о том, каким образом был задокументирован забор крови, неизвестно, кто его сделал, как и где, и неясно, кто смог бы подтвердить, что эти данные подлинные, а порядок их передаче соответствовал международным стандартам.

    В завершение списка оставлен целый ряд самых острых вопросов, касающихся дела Скрипаля. Так и не дав на них ответа, Великобритания организовала дипломатическую атаку на РФ, серьезно подорвав двухсторонние отношения между целым рядом стран Запада и Россией.

    «С помощью каких методов эксперты так быстро идентифицировали вещество? Был ли у них образец, с помощью которого можно было проверить вещество? Откуда взялся этот образец?», — пытаются выяснить дипломаты.

    Британская сторона так и не ответила — почему нервно-паралитическое вещество, которым, по версии британской стороны, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, подействовало не сразу, а с большой задержкой.

    «Утечки предполагают, что Скрипали были отравлены в пабе, в ресторане, в машине, в аэропорту, дома, — напоминает посольство РФ. — Какая из этих версий является официальной?»

    И наконец, вопрос ко всей британской власти: «Как стремительные политические действия соотносятся с заявлением Скотланд-Ярда о том, что расследование займет «месяцы»?

    Напомним, премьер-министр Великобритания Тереза Мэй заявила о «вероятной виновности России» в отравлении Скрипалей буквально через сутки после предполагаемого отравления 4 марта. Прошел уже почти месяц, Великобритании удалось создать масштабный международный скандал, однако никаких доказательств того, что покушение на жизнь перебежчика из ГРУ вообще произошло, представлено так и не было.

    Посольство РФ опубликовало список вопросов к Лондону в связи с «делом Скрипаля»

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    Автор: Валентин Меликов
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