ЦИК РФ назвал день выборов нового губернатора Кемеровской области

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Москва, 1 апреля. Решение о назначении выборов нового губернатора Кемеровской области будет принято до 10 июня, а выборы должны состояться в единый день голосования в России 9 сентября 2018 года. Об этом заявил член российского Центризбиркома Евгений Шевченко.

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — рассказал Шевченко РИА Новости.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Путин подписал указ об отставке бессменного губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Временно исполняющим его обязанности назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

В своем видеообращении Тулеев рассказал, что подал заявление о досрочной отставке в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека. Расследование показало, что посетители в «Зимней вишне» погибли из-за грубейших нарушений техники пожарной безопасности.

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