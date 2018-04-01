Жители Кемерово о Цивилеве: Одно то, что он упал на колени перед людьми, — это уже поступок

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Кемерово, 1 апреля. Жители Кемерово встретили сообщение о назначении Сергея Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора области с двойственными чувствами.

Они вспоминают митинг, на котором Сергей Цивилев «выглядел абсолютно растерянным». Однако в разговоре с корреспондентом ФАН многие считали необходимым подчеркнуть тот факт, что «именно Цивилев первым приехал на место трагедии во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

«Цивилев беспрерывно находился на площади и на второй день, с утра и до вечера был там вместе со всем городом, вместе с разгневанной толпой родственников погибших в торговом центре. И поехал потом не домой отдыхать, а в оперативный штаб в школе №7 возле «Вишни». Одно то, что он упал на колени перед людьми, — это уже поступок», — подчеркивают многие.

Напомним, заявление о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев подал 31 марта. Он назвал свое решение «единственно верным» после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 75 человек.

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