Путин назначил Цивилева врио губернатора Кузбасса после отставки Тулеева

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Москва, 1 апреля. Указом президента Путина вице-губернатор Сергей Цивилев назначен врио губернатора Кемеровской области после досрочной отставки Амана Тулеева. Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Кемеровской области», — указано в тексте указа.

Тем же указом Аман Тулеев был отправлен в отставку по собственной просьбе.

Напомним, губернатор Кузбасса открыто назвал причиной своей просьбы о досрочной отставке трагедию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где во время пожара погибли 64 человека, из них больше 40 детей. Тулеев объявил, что не может больше работать на посту губернатора с таким грузом ответственности.

Отметим, что Цивилев стал единственным представителем администрации, который решился после пожара в «Зимней вишне» выйти на митинг к народу. Он на коленях попросил прощения у пострадавших и родственников погибших. Кроме того, Цивилев пообещал досконально разобраться в причинах трагедии — буквально «перебрать каждую песчинку».

Эксперты отмечают, что Цивилев имеет все шансы стать губернатором, поскольку зарекомендовал себя как хороший администратор, а кроме того, заслужил доверие жителей региона еще со времен шахтерских забастовок и стал для кузбассовцев «своим».

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