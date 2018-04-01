Путин принял отставку Тулеева

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Москва, 1 апреля. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области. Глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора.

«Постановляю: Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию», — указано в подписанном Путиным указом.

В настоящее время уже назначен временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области.

Напомним, сегодня утром пресс-служба администрации Кемеровской области распространила видеообращение Амана Тулеева, в котором тот заявил, что попросил у президента досрочную отставку с поста губернатора. Тулеев заявил, что не сможет дальше работать на посту губернатора после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где в пожаре погибло более 40 детей и подчеркнул, что «сделал все возможное», во время трагедии.

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