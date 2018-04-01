По коктейлю: В Москве прошли соревнования среди барменов. ФАН-ТВ

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Найти новые рецепты нетрадиционных коктейлей, которые приготовят в инновационном стиле практически в любом баре – такова цель конкурса.

В отборочном туре на Чемпионат Мира было целых три номинации: классика, бар-стайл и самая необычная - флейринг.

«Очень сложно судить все три номинации вместе, поскольку все категории разные. Т.е. классика и флейринг, не может идти в сравнении, особенно для дегустационного жюри. Пока запомнилось большое количество сладких коктейлей, что меня достаточно удивляет, потому что тренд на них уже уходит. Но мы пытаемся найти в нем баланс, тренды и смысл, который бармен пытался заложить также в коктейль», — заявила директор выставки Арина Никольская.

Грандиозное шоу, музыка и море коктейлей. Настрой у конкурсантов - боевой.

«В принципе нет ничего невозможного, главное не сдаваться, идти к поставленной цели и бить в одну точку. Я считаю, что шансы на победу есть у каждого», — сказал участник шоу Алексей Заботкин.

Ольга Маркевич является одной из немногих женщин–барменов, которые выступают на международных конкурсах. В этот раз она заняла 2-ое место сразу в двух категориях – классика и флейринг.

«Флейринг — это уже искусство, сложное, но постижимое. Но нельзя забывать, что и во флейринге мы создаем свою рецептуру. Есть мужчины, которые считают, что это не женское дело, а я уже много лет доказываю, что в профессии бармен нет разделения по половому признаку. Здесь важно, насколько ты очень сильно любишь свое дело», — делится своим мнением Ольга Маркевич.

Организатором мероприятий выступила «Барменская Ассоциация России». Кто, как не они, знают всю кухню изнутри и могут действительно оценить креативность, инновацию и технологию приготовления конкурсных коктейлей.

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