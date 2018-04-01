Сирия: САА захватила ракетную фабрику боевиков в Восточной Гуте

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Дамаск, 1 апреля. Силы сирийской правительственной армии в ходе операций по зачистке освобожденных от боевиков территорий в Восточной Гуте обнаружили склад с большим количеством химических реагентов. Как стало известно Muraselon, в городе Сакба боевики производили топливо для реактивных снарядов, которые использовались для обстрела Дамаска.

Как сообщил командир подразделения сирийской армии, на складе хранились высокоактивные реагенты для производства ракетного топлива. В сюжете сирийского телевидения он рассказывает, что в Восточной Гуте сирийские силы безопасности смогли обнаружить разветвленную сеть хранилищ и туннелей, где хранились припасы боевиков.

Напомним, в настоящее время под контролем боевиков в Восточной Гуте остался только город Дума; в настоящее время ведутся переговоры о его сдаче.

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