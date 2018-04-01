Рост пенсий, «вафельницы» на дорогах, льготные кредиты: как изменится жизнь россиян в апреле

В закладки

Москва, 1 апреля. В апреле в России вступают в силу целый ряд новых поправок в законодательстве, которые изменят жизнь россиян. Изменения затрагивают и правила дорожного движения, и пенсионную сферу, и услуги ЖКХ, и многое другое.

В апреле в России будут проиндексированы на 2,9% социальные пенсии и другие выплаты, которые к ним привязаны. Отмечается, эти изменения затронут 3,9 миллиона россиян. Средний размер социальной пенсии теперь составит 9062 рубля.

Также в этом месяце вступает в силу закон, который позволяет потребителям услуг ЖКХ заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Эти решения будут приниматься на общем собрании жильцов многоквартирных домов.

Правительство страны в апреле вводит новые ставки утилизационного сбора. Предполагается, что эти изменения отразятся на стоимости импортируемых автомобилей.

Другое важное нововведение апреля для водителей — появление новой дорожной разметки на дорогах. Речь идет о так называемой желтой «вафельнице». На эту разметку будет запрещено въезжать, если впереди образовался затор.

Также с апреля россияне смогут получить льготный кредит на приобретение деревянных домов заводского изготовления. Действие нововведения продлится до 30 ноября текущего года.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.