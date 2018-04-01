В Госдуме отреагировали на отставку Тулеева: Этот человек по-настоящему любил Кузбасс

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Кемерово, 1 апреля. Депутат Государственной думы от Кузбасса Антон Горелкин отреагировал на отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Горелкин отметил, что после трагедии в ТРК «Зимняя вишня» про Тулеева «писали и говорили много плохого». После решения губернатора уйти в досрочную отставку количество негативных высказываний в его адрес может вырасти, предположил депутат. Однако он подчеркнул, что эти люди несправедливы и сильно ошибаются.

«Тулеев всегда относился с огромным уважением к власти, как к чему-то сакральному, — констатировал он. — Но внешние атрибуты власти: деньги, роскошь, дорогие капризы — были ему непонятны».

«А еще, что бы сейчас ни говорили, этот человек по-настоящему любил Кузбасс, — приводит слова Горелкина РИА Новости. — Эта земля была для него родной, и он был тут хозяином, а не временщиком. За это его можно только уважать».

Ранее стало известно, что вице-губернатор Сергей Цивилев назначен врио губернатора Кемеровской области после отставки Тулеева.

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