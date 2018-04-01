Сирийский спецназ задержал британских офицеров в Восточной Гуте

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Москва, 1 апреля. Спецназ сирийской правительственной армии задержал британских офицеров, которые координировали боевиков в Восточной Гуте, сообщил политик и писатель Эдуард Лимонов на своей странице в «Живом журнале».

Как стало известно, сирийский спецназ в Восточной Гуте задержал офицеров SAS — Особой воздушной службы Великобритании. Отмечается, что британцы координировали действия боевиков в этом районе.

«Британские офицеры координировали в Джобар и населенном пункте Замальке сопротивление джихадистских боевиков, обстреливавших из 120-миллиметровых минометов кварталы Дамаска», — сообщил Лимонов в социальной сети.

Также появилась информация о задержании правительственной армией Сирии одного американца и израильского разведчика.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) планирует в ближайшие дни официально объявить о начале наступления на юге страны.

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