«Все правильно сделал»: россияне в соцсетях обсуждают эффектную победу Поветкина над Прайсом

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Москва, 1 апреля. Эффектный нокаут, которым российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин закончил бой с британцем Дэвидом Прайсом в Кардиффе, вызвал ликование у российских любителей бокса в социальных сетях. На фоне обострения в политических отношениях между Россией и Западом убедительная победа Поветкина стала поводом для массы политических комментариев.

Напомним, Поветкин уверенно вел бой и крайне эффектно закончил его в пятом раунде, жестким ударом добив забывшего о защите после сокрушительных боковых Прайса. Для того, чтобы встать, британцу потребовалась помощь врачей. Поветкин убедительно показал мощь российской школы бокса на родине этого спорта.

«Поветкин направил российско-британские отношения в правильное русло», — смеются в социальных сетях.

«От всей души с левой крюка»: Поветкин направил российско-британские отношения в правильное русло pic.twitter.com/tyTXjYuoeI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 31, 2018

В комментариях отражается и то, что россияне не забыли и не простили Западу допингового скандала и измышлений о мельдонии и сотрудниках ФСБ, занимающихся подменой допинг-проб.

«Накачанный мельдонием агент ФСБ Поветкин подло пропитал свои перчатки «Новичком» и посмел нокаутировать на территории Великобритании подданого английской короны», — припомнил известный журналист и писатель Армен Гаспарян формулировки британских СМИ.

Накачанный мельдонием агент ФСБ Поветкин подло пропитал свои перчатки "Новичком" и посмел нокаутировать на территории Великобритании подданого английской короны. Весь цивилизованный мир возмущен гнусностью путинских орд :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) April 1, 2018

Читатели отметили, что российский боксер вышел на ринг в футболке в память о трагедии в Кемерово.

Все правильно сделал: Александр Поветкин вышел в Кардиффе на бой против Дэвида Прайса в майке с надписью «Кемерово, мы с тобой!» pic.twitter.com/z36KIJuyhm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 31, 2018

Между тем, сразу после победы Поветкина вызвал на бой чернокожий британский тяжеловес Диллиан Уайт.

???? ???? Dillian Whyte v Alexander Povetkin



What a fight that would be!#PricePovetkin#JoshuaParker pic.twitter.com/sPezN6QTkB — The Sportsman (@TheSportsman) March 31, 2018

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