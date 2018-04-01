Тулеев еще раз принес соболезнования в видеообращении

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Кемерово, 1 апреля. Глава Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение, в котором рассказал о произошедшей 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» трагедии и снова принес соболезнования.

Ранее администрация Кемеровской области сообщила, что глава региона Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке.

В видеообращении глава региона рассказал, что каждый «пропустил уже через свое сердце» ужас и боль произошедшей 25 марта катастрофы. Тулеев напомнил, что вместе с жителями Кемерово скорбят вся Россия и весь мир, и заявил, что сделал все, что мог.

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи», — заявил Тулеев.

Глава региона еще раз принес самые глубокие соболезнования, но отметил, что надо жить дальше и хранить память о погибших.

«Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — призвал губернатор.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, унесший жизни 64 человек. Позже следствие установило, что владелец и арендаторы торгового центра грубо нарушали технику пожарной безопасности.

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