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Тулеев еще раз принес соболезнования в видеообращении
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    Тулеев еще раз принес соболезнования в видеообращении

    8:48  1 Апреля 2018
    1809

    Тулеев еще раз принес соболезнования в видеообращении

    Кемерово, 1 апреля. Глава Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение, в котором рассказал о произошедшей 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» трагедии и снова принес соболезнования.

    Ранее администрация Кемеровской области сообщила, что глава региона Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке.

    В видеообращении глава региона рассказал, что каждый «пропустил уже через свое сердце» ужас и боль произошедшей 25 марта катастрофы. Тулеев напомнил, что вместе с жителями Кемерово скорбят вся Россия и весь мир, и заявил, что сделал все, что мог.

    «Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи», — заявил Тулеев.

    Глава региона еще раз принес самые глубокие соболезнования, но отметил, что надо жить дальше и хранить память о погибших.

     «Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — призвал губернатор.

    Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, унесший жизни 64 человек. Позже следствие установило, что владелец и арендаторы торгового центра грубо нарушали технику пожарной безопасности.

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    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #кемерово #тулеев
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