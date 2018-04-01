Пентагон понес самые значительные потери за время операции в Сирии и Ираке

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Вашингтон, 1 апреля. Минувший март стал «самым смертоносным» месяцем для Вооруженных сил США за все время операции в Ираке и Сирии. По имеющимся данным, в течение месяца на территории этих стран Ближнего Востока погибли восемь американских военнослужащих.

В общей сложности с начала операции «Непоколебимая решимость» в Ираке и Сирии погибли 60 американских солдат и офицеров — и восемь из них в марте 2018 года, сообщает Military.com.

Крупным инцидентом стало крушение на западе Ирака вертолета HH-60 Pave Hawk — погибли все семь находившихся на его борту военнослужащих, в том числе три офицера. В минувший четверг погиб еще один американский военный — боец армейского спецназа Джонатан Данбар, который подорвался на самодельном взрывном устройстве во время патрулирования в городе Манбидж.

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