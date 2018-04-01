Политолог оценил заслуги Тулеева как одного из сильнейших губернаторов России

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Кемерово, 1 апреля. Губернатора Кемеровской области Аман Тулеев был одним из наиболее сильных управленцев России и знаковой фигурой в губернаторском корпусе России, трагедия в Кемерово перечеркнула его заслуги и стала поводом для его отставки с губернаторского поста. Такое мнение озвучил известный политолог Александр Чернявский.

Напомним, сегодня в опубликованном видеообращении Тулеев заявил, что обратился к президенту Путину с просьбой о досрочной отставки. Глава Кузбасса заявил, что после трагедии в Кемерово работать больше не сможет. Полномочия Тулеева на очередном губернаторском сроки истекали в 2020 году.

Политолог напомнил, что отставку Тулеева назревала уже давно — у пожилого губернатора были серьезные проблемы со здоровьем — однако трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» лишила кемеровского губернатора шансов уйти в отставку на «мажорной ноте».

«Безусловно, он был знаковой фигурой не только для кемеровской политики, но и для всего губернаторского корпуса. Он умело защищал интересы своей области и угольной отрасли и по праву считался одним из самых сильных региональных лоббистов России, — приводит РИА Новости мнение эксперта. — Но уходит он со своего поста в другом контексте. Трагический пожар во многом перечеркнул прошлые заслуги Амана Тулеева. Его неудачные заявления после ЧП, конечно, сильно ударили по авторитету власти. Но, думаю, со временем история оценит губернаторство Тулеева без лишних эмоций».

Чернявский отметил, что сейчас еще не ясно, кто сменит Тулеева на посту губернатора Кузбасса — после трагедии Кремль может направить в регион своего кандидата, а не выбрать кого-то из команды Тулеева.

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