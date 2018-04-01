В России официально исчезла профессия стенографиста

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Москва, 1 апреля. Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ о ликвидации в России профессии стенографиста, сообщают «Известия».

Из Квалификационного справочника должностей также исключили должности «Заведующей машинописным бюро», «Стенографистки» и «Секретаря-стенографистки». Решение о ликвидации профессии было принято в связи с ее невостребованностью.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что в России могут запретить работу по совместительству. Изъять соответствующее понятие из трудового кодекса предложил депутат Госдумы Сергей Востриков. Автор инициативы считает, что «совместительством» часто называют обычную переработку, что сказывается на размере зарплаты, которую получает работник.

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