ЛНР: Киевские силовики в Донбассе четыре раза нарушили «пасхальное перемирие»

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Луганск, 1 апреля. В течение минувших суток киевские силы на территории Донбасса четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

Как сообщила пресс-служба Народной милиции, таким образом украинские силы в очередной раз нарушили недавно заключенное так называемое «пасхальное перемирие» в Донбассе.

Обстрелам на территории ЛНР подверглись районы населенных пунктов Калиново, Красный Лиман, Молодежное и Красный Яр. При этом во время обстрелов были применены минометы калибра 82 мм, а также вооружение БМП и стрелковое оружие.

Пресс-служба Народной милиции не приводит данных о пострадавших и разрушениях в результате обстрелов.

За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82-мм, БМП, АГС, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Красный Лиман, Красный Яр и Молодежное.

Читать - https://t.co/TAtYysjNF4 pic.twitter.com/VGzZ2oCCLk — Народная Милиция (@nm_lnr) April 1, 2018

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