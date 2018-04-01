Азаров раскритиковал методы борьбы Порошенко с политическими оппонентами

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Киев, 1 апреля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал президента страны Петра Порошенко за методы борьбы с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Мнением политик поделился в социальной сети Facebook.

«Проследите, чем занимается киевская хунта во главе с Порошенко. Именно тем, что делал в свое время Гитлер, — пишет Азаров. — Организацией провокаций против Саакашвили, который помог ему прийти к власти и участвовал в организации бойни на Майдане».

Также политик напомнил о поджоге Рейхстага, в котором Гитлер обвинил коммунистов и провел параллель с ситуацией вокруг депутата Верховной рады Надежды Савченко. Ее обвинили в планах взорвать украинский парламент. Итогом этих действий стала высылка Михаила Саакашвили из страны и арест Надежды Савченко.

«СБУ будет без всяких причин зачищать поле политических оппонентов, обвиняя их в заговоре, терактах, диверсиях. И Порошенко надеется еще на 5 лет продлить свой грабеж Украины», — заявил Азаров.

По мнению политика, планы Порошенко чересчур очевидны и ему не верят «даже бабушки на базаре». Поэтому протестное движение против действующей власти на Украине будет нарастать с каждым днем.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что у объявившей голодовку Надежды Савченко ухудшилось состояние здоровья. Ее содержат в одиночной камере следственного изолятора в Киеве.

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