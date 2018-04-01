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Посольство РФ не удовлетворили объяснения Лондона в связи с обыском самолета «Аэрофлота»
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    Посольство РФ не удовлетворили объяснения Лондона в связи с обыском самолета «Аэрофлота»

    8:13  1 Апреля 2018  /обновлено: 8:14  01 Апреля 2018
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    Посольство РФ не удовлетворили объяснения Лондона в связи с обыском самолета «Аэрофлота»

    Лондон, 1 апреля. Российское посольство в Лондоне с возмущением прокомментировало заявление замминистра внутренних дел Великобритании Бена Уоллеса в связи с обыском самолета аэрофлота в аэропорту «Хитроу». Заявления замминистра о «рутинной проверке» назвали попыткой отвлечь внимание от провокации со стороны британских правоохранительных органов.

    Напомним, в пятницу российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о том, что их самолет был без предъявления причин задержан для проведения досмотра — при этом весь экипаж воздушного судна заставили покинуть лайнер, а командира авиалайнера закрыли в кабине, что, как подчеркнули в компании «полностью не соответствует мировой практике проведения подобных досмотров». Уоллес назвал это «рутинной проверкой, направленной на обеспечение безопасности».

    «Это очевидная попытка замминистра отвлечь внимание от провокационных действий сотрудников британских правоохранительных органов, которые в нарушение действующих правил пытались осуществить досмотр воздушного судна без присутствия капитана», — приводит «Политэксперт» заявление российского посольства в Великобритании.

    Посольство РФ не удовлетворили объяснения Лондона в связи с обыском самолета «Аэрофлота»

    Как отметили в посольстве, «логику господина Уоллеса трудно понять» — ведь очень странно искать якобы ввозимые в страну «наркотики и огнестрельное оружие» на самолете, который готовится вылететь из Великобритании в Россию.

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    Автор: Валентин Меликов
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