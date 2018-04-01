Ученые рассказали, почему хрустят пальцы

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Вашингтон, 1 апреля. Причиной громкого хруста в пальцах становятся лопающиеся микропузыри, которые образуются в заполняющей суставные сумки синовиальной жидкости. К такому выводу пришла группа ученых из Стэнфордского университета (США) и лаборатории гидродинамики Политехнической школы в Палезо (Франция).

Хруст раздается, когда сустав вытягивается из суставной сумки и нагрузка на синовиальную жидкость многократно усиливается. Это приводит к тому, что образовавшиеся в жидкости микропузыри углекислого газа лопаются, производя характерный звук.

Исследователи отмечают, что для появления достаточно для хруста суставов количества пузырей достаточно 20 минут. Это явление не вредит здоровью человека.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что сладкие напитки и даже фруктовые соки повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний вдвое.

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