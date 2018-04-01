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1 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Аман Тулеев подал в отставку
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    1 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Аман Тулеев подал в отставку

    Губернатор Кемеровской области подал в отставку. МИД России опубликовал 14 вопросов к правительству Британии. Александр Бастрыкин наградил жителей города за спасение людей во время пожара. Вооруженные силы Сирии освободили от боевиков все города в Восточной Гуте. Православные празднуют Вербное воскресенье.
    9:07 1 Апреля 2018
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    Губернатор Кемеровской области подал в отставку

    1 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Аман Тулеев подал в отставку

    Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. Аман Тулеев пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

    МИД России опубликовал 14 вопросов к правительству Британии

    1 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Аман Тулеев подал в отставку

    МИД России попытался снова воззвать к «голосу разума» Британии. Внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем официальном сайте список из 14 вопросов, в связи со сфабрикованным против России «делом Скрипалей». Москва потребовала от Лондона объяснений, почему отказано в консульском доступе к российским гражданам, пострадавшим на территории Британии. Какие антидоты вводились Сергею и Юлии Скрипаль, и какие антидоты были у медиков на месте инцидента при обнаружении пострадавших. А также располагают ли британские власти образцом боевого вещества, которое именуют «Новичком» и многие другие вопросы.

    Александр Бастрыкин наградил жителей города за спасение людей во время пожара

    1 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Аман Тулеев подал в отставку

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово. Вместе с группой следователей он продолжает расследование уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Глава следкома встретился с родственниками погибших и пострадавшими. А затем наградил жителей города ведомственными наградами за спасение людей во время пожара. Вручая награды, председатель СКР подчеркнул, что «эти медали - боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество».

    Вооруженные силы Сирии освободили от боевиков все города в Восточной Гуте

    1 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Аман Тулеев подал в отставку

    Подразделения Вооруженных сил Сирии освободили от боевиков все города в Восточной Гуте. Об этом заявило командование сирийской армии. В заявлении говорится, что после ряда тщательно спланированных операций и боевых действий, выполненных сирийской армией при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска. Накануне города Джобар, Эйн-Тарма, Замальке и Эрбин были полностью освобождены от боевиков. В настоящее время идет проверка зданий и улиц на наличие мин и взрывчатки.

    Православные празднуют Вербное воскресенье

    1 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Аман Тулеев подал в отставку

    Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье. Перед тем, как испечь кулич и покрасить яйца, верующие приносят в свои дома веточки вербы. Верба заменяет пальмовые ветви — символ входа Иисуса Христа в Иерусалим. В этот день стоит воздержаться от обид и ругани. И провести его лучше в кругу близких и родных. Верующие ходят в храм на службу, поздравляют друг друга с праздником. В церквях святят веточки вербы.

     

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