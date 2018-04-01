Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Происшествия
Тулеев заявил об отставке после разговора с Бастрыкиным
Общество
Актриса Ирина Горбачева получила кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тулеев заявил об отставке после разговора с Бастрыкиным

    8:48  1 Апреля 2018
    57225

    Тулеев заявил об отставке после разговора с Бастрыкиным

    Кемерово, 1 апреля. Прошение об отставке Аман Тулеев написал после беседы с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Это подтвердили Федеральному агентству новостей два источника в администрации Кемеровской области.

    После общения с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», которым он пообещал, что все причастные к трагедии будут наказаны, глава СКР Александр Бастрыкин имел еще одну, закрытую от прессы, встречу — с Аманом Тулеевым. 

    «Перед обратным вылетом в Москву Александр Бастрыкин встречался с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Разговор был закрытый и занял всего несколько минут. Скорее всего, после нее и принял наш глава окончательное решение об отставке», — сообщили источники ФАН в администрации Кемеровской области. 

    Заявление об отставке с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев назвал «единственно верным решением». Он заявил, что поводом к его досрочной отставке стал пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

    «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — заявил Тулеев.

    Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин вторично прибыл в Кемерово 31 марта. Он посетил народный мемориал у сгоревшего ТЦ, почтил память погибших и пообщался с местными жителями, заверив последних, что расследование по делу о пожаре будет тщательным и объективным. 

    Главу СКР ждали также в школе № 7, где расположен оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП в торговом центре, и на встрече памяти «С молитвой в сердце» на площади перед Знаменским кафедральным собором. Но он не успел побывать там. 

    Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 75 человек.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Екатерина Рожаева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #расследование #отставка #бастрыкин #скр #кемерово #трагедия #тулеев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: тысяча боевиков покинули город Дума в Восточной Гуте

      22:52 1 Апреля 2018 901
      Читать
      21:17
      Вчера

      Сирия: 100 мирных жителей смогли покинуть Восточную Гуту
      17:01
      Вчера

      «Экстремальная угроза для демократии»: западные СМИ хором повторяют заученный текст про «фейки»
      16:45
      Вчера

      Памятник советско-болгарской дружбе стал рекламой ЛГБТ, а Советской Армии — Pussy Riot. Колонка Владимира Тулина
      16:14
      Вчера

      Пожар в Кемерово: оперативный штаб перенесли в центр города

      14:47
      Вчера

      Посол РФ в Лондоне назвал отравление Скрипаля провокацией британских спецслужб

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 5602

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      3996

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      3950

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2705

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1630
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Больше 153 тыс. жителей вышло из Восточной Гуты с начала действия гумпауз

      Больше 153 тыс. жителей вышло из Восточной Гуты с начала действия гумпауз

      23:33   1 Апреля 2018
      234
      Сирия: военные РФ договорились о выходе боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты

      Сирия: военные РФ договорились о выходе боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты

      21:14   1 Апреля 2018
      2471
      «Экстремальная угроза для демократии»: западные СМИ хором повторяют заученный текст про «фейки»

      «Экстремальная угроза для демократии»: западные СМИ хором повторяют заученный текст про «фейки»

      17:01   1 Апреля 2018
      31823
      Путин поблагодарил Тулеева за работу на посту главы Кузбасса

      Путин поблагодарил Тулеева за работу на посту главы Кузбасса

      14:42   1 Апреля 2018
      1208