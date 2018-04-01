Тулеев заявил об отставке после разговора с Бастрыкиным

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Кемерово, 1 апреля. Прошение об отставке Аман Тулеев написал после беседы с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Это подтвердили Федеральному агентству новостей два источника в администрации Кемеровской области.

После общения с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», которым он пообещал, что все причастные к трагедии будут наказаны, глава СКР Александр Бастрыкин имел еще одну, закрытую от прессы, встречу — с Аманом Тулеевым.

«Перед обратным вылетом в Москву Александр Бастрыкин встречался с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Разговор был закрытый и занял всего несколько минут. Скорее всего, после нее и принял наш глава окончательное решение об отставке», — сообщили источники ФАН в администрации Кемеровской области.

Заявление об отставке с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев назвал «единственно верным решением». Он заявил, что поводом к его досрочной отставке стал пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — заявил Тулеев.

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин вторично прибыл в Кемерово 31 марта. Он посетил народный мемориал у сгоревшего ТЦ, почтил память погибших и пообщался с местными жителями, заверив последних, что расследование по делу о пожаре будет тщательным и объективным.

Главу СКР ждали также в школе № 7, где расположен оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП в торговом центре, и на встрече памяти «С молитвой в сердце» на площади перед Знаменским кафедральным собором. Но он не успел побывать там.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 75 человек.

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