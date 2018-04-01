Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Россия
Тулеев на видео объявил о своей досрочной отставке после трагедии в Кемерово
Общество
Губернатор Петербурга встретился с известным мотивационным оратором Ником Вуйчичем
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тулеев на видео объявил о своей досрочной отставке после трагедии в Кемерово

    7:22  1 Апреля 2018  /обновлено: 7:32  01 Апреля 2018
    742

    Тулеев назвал свою отставку «единственно верным решением» после трагедии в Кемерово

    Кемерово, 1 апреля. Свое заявление об отставке с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев назвал «единственно верным решением». Губернатор объявил, что поводом подать президенту прошение о досрочной отставке с поста губернатора стал пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

    «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — заявил губернатор Кузбасса.

    В видеообращении, опубликованном пресс-службой администрации Кемеровской области, Тулеев заявил, что «сделал все, что мог» во время и после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»: «Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи».

    «Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — заявил подавший в отставку губернатор.

    Напомним, во время пожара в кемеровском торговом центре 25 марта погибли 64 человека, из них более сорока детей. Следствие установило, что хозяева и арендаторы «Зимней вишни» допускали грубейшие нарушения техники пожарной безопасности в ходе эксплуатации торгового центра.  

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #тулеев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Тулеев на видео объявил о своей досрочной отставке после трагедии в Кемерово

      7:22 1 Апреля 2018 742
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 1 апреля 06.00: курды притесняют жителей Ракки, требование к «Джейш Аль-Ислам» в Гуте
      1:20
      Сегодня

      Сирия: 128 человек покинули Восточную Гуту через гумкоридор Мухайям Аль-Вафедин за сутки

      1:09
      Сегодня

      Сирия: в ходе масштабной операции в Восточной Гуте освобождены 34 заложника

      0:33
      Сегодня

      Россия поставила под сомнение объяснения Британии по обыску самолета «Аэрофлота»

      23:19
      Вчера

      СБУ закрыла въезд российским дипломатам, высланным из США

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 4316

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      3179

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      3125

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2094

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1349
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Тулеев попросил о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области

      Тулеев попросил о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области

      6:59   1 Апреля 2018
      298
      Сирия: успехи в Восточной Гуте показали перспективность склонения боевиков к миру — МО РФ

      Сирия: успехи в Восточной Гуте показали перспективность склонения боевиков к миру — МО РФ

      1:25   1 Апреля 2018
      886
      Сирия: более 41 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

      Сирия: более 41 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

      1:15   1 Апреля 2018
      583
      Пушков назвал абсурдным договор Киева с Россией, который готовит МИД Украины

      Пушков назвал абсурдным договор Киева с Россией, который готовит МИД Украины

      0:01   1 Апреля 2018
      2407