Тулеев на видео объявил о своей досрочной отставке после трагедии в Кемерово

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Кемерово, 1 апреля. Свое заявление об отставке с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев назвал «единственно верным решением». Губернатор объявил, что поводом подать президенту прошение о досрочной отставке с поста губернатора стал пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — заявил губернатор Кузбасса.

В видеообращении, опубликованном пресс-службой администрации Кемеровской области, Тулеев заявил, что «сделал все, что мог» во время и после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»: «Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи».

«Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — заявил подавший в отставку губернатор.

Напомним, во время пожара в кемеровском торговом центре 25 марта погибли 64 человека, из них более сорока детей. Следствие установило, что хозяева и арендаторы «Зимней вишни» допускали грубейшие нарушения техники пожарной безопасности в ходе эксплуатации торгового центра.

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