Эксперты составили топ-5 самых бюджетных иномарок в России

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Москва, 1 апреля. Эксперты назвали пять самых бюджетных иномарок на апрель 2018 года. Топ публикует портал carsweek.ru.

Самой дешевой иномаркой в России стал компактный хетчбэк Ravon R2. Его цена не изменилась за предыдущий месяц. На начало апреля автомобили 2017 года выпуска продаются за 439 тысяч рублей, цены на сошедшие с конвейера в текущем году Ravon R2 начинаются от 489 тыс. рублей.

Вторую строчку рейтинга занял седан Datsun on-DO. Автомобиль 2017 года можно приобрести за 444 тыс. рублей. Третье место в топе досталось седану Ravon Nexia. Модель 2017 года будет стоить 449 тыс. рублей, более новые машины – 499 тысяч.

На четвертой и пятой строчках рейтинга разместились седаны Brilliance H230 и FAW Oley. Автомобили в России можно приобрести за 460 и 491 тыс. рублей соответственно.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о резком росте продаж автомобилей в России.

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