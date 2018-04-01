Депутат Европарламента призвал латвийцев не бояться ракетных учений России на Балтике

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Брюссель, 1 апреля. Ставшие поводом для панических заявлений ракетные учения ВМФ России в акватории Балтийского моря не должны испортить латышам праздник Пасхи. С таким призывом обратился к соотечественникам депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс.

«Мы не боимся российских учений, — объявил евродепутат на своей странице Twitter. — Давайте будем наблюдать, будем бдительны и хранить веру в себя, в свое отечество и свою свободу. Не позволим испортить [пасхальные] праздники».

Nebaiddimies no krievu mil mcbm. Vrosim, bsim modri un prliecinti par sevi, savu valsti un savu https://t.co/hGkR0Nlz7Dausim izbojt L-dienas. — Artis Pabriks (@Pabriks) March 30, 2018

Ранее, отметим, латвийские власти с неудовольствием отметили, что «международные договоры не запрещают России» проводить ракетные пуски в экономической зоне Латвии, однако «подобные действия вызывающие и могут быть расценены как демонстрация силы». Пабрикс заявил, что «Латвии, Швеции и Польше необходимо будет преодолеть экономические потери, вызванные внезапными ракетными учениями».

«Почему бы вам не проводить учения на своей территории», — недовольно обратился евродепутат к России со страницы в соцсети.

«Газета.ru» ранее сообщала, что Минобороны Латвии вызывало российского военного атташе в связи с планами РФ устроить тренировочные пуски ракет.

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