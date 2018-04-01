Тулеев попросил о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области

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Кемерово, 1 апреля. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно подал в отставку. Об этом сообщили в администрации области.

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — приводит РИА Новости сообщение администрации Кузбасса.

Напомним, Аман Тулеев бессменно выполнял обязанности губернатора Кемеровской области с июля 1997 года. Четыре раза переизбирался главой региона, при этом его результаты на выборах были крайне высокими.

Обязанности губернатора Кемеровской области будет выполнять первый замгубернатора.

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