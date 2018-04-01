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Вашингтон, 1 апреля. Провокацию против России готовили три недели, события в Великобритании стали лишь предлогом для нее. Об этом в эфире «Пятого канала» заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что были внимательно изучены люди, посещавшие посольство США в России. Это оказались представители британского отдела Госдепартамента и кризисного центра. По словам посла, провокации против России «готовились более трех недель».

«События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении РФ», — отметил дипломат.

Напомним, отношения России с Великобританией и рядом других западных стран обострились после госпитализации с признаками отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Лондон обвинил в причастности к инциденту Россию. Позицию Великобритании поддержали США, Канада, ряд стран Евросоюза и другие государства.

Россия отвергает причастность к инциденту. Ранее Газета.ru сообщила, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к инциденту в Солсбери могла быть причастна Великобритания. Косвенно свидетельствовать об этом может сокрытие британской стороной информации по «делу Скрипаля».

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