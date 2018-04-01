Второй самолет с дипломатами РФ вылетел из Нью-Йорка в Москву

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Нью-Йорк, 1 апреля. Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Нью-Йорка в Москву сегодня утром. Самолет забрал 14 работников МИД РФ вместе с семьями, которые ранее работали на территории США.

Напомним, Соединенные Штаты решили выслать 60 российских дипломатов, поддерживая позицию Великобритании о «российской агрессии» после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar 24, второй самолет с российскими дипломатическими работниками вылетел из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в 20.51 по местному времени (3.51 в Москве).

В общей сложности из США выехали 60 российских дипломатов и более сотни членов их семей.

Ранее «Газета.ru» сообщала об отправлении в Москву первого самолета с российскими дипломатами. Высылка дипломатов стала частью санкционных мер Запада в связи с «делом Скрипаля». МИД РФ принял зеркальные меры в связи с высылкой российских дипломатических работников из западных стран.

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