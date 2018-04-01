Захарова рассказала о планах Запада не допустить проведение ЧМ по футболу в России

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Москва, 1 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «голубой мечтой» западных стран срыв чемпионата мира по футболу в России. Об этом глава пресс-службы дипломатического ведомства сообщила в интервью «Пятому каналу».

«Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение «трава не расти» - вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России», — заявила Захарова.

Представитель МИД России отметила, что для достижения этой цели «все методы хороши».

Напомним, ранее телеканал «360» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что английская сборная по футболу не собирается бойкотировать чемпионат мира в России.

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