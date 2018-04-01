Захарова объявила о высылке из России 50 британских дипломатов

В закладки

Москва, 1 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о высылке 50 британских дипломатов в ответ на решение Лондона выслать сотрудников российской дипмиссии. Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее Великобритания выслала 23 сотрудника российской дипмиссии, на что Москва ответила высылкой аналогичного количества британских дипломатов. Также Великобритания провела компанию, итогом которой стала высылка российских дипломатов из ряда стран Евросоюза и других государств. В ответ Россия объявила об уравнивании количества сотрудников британской дипмиссии в России с числом российских дипломатов в Великобритании.

«Разница между количеством российских и британских дипломатов — более 50 человек», — заявила Захарова.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.