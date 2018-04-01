Начальник украинской антикоррупционной прокуратуры обнаружил «жучок» НАБУ

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Киев, 1 апреля. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) установило в кабинете главы Специальной антикоррупционной прокуратуры страны Назара Холодницкого «жучок». Об этом со ссылкой на эксперта Александра Семченко сообщает «Новостной фронт».

По данным издания, Холодницкий обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство и обратился в НАБУ. Но позже выяснилось, что «жучок» установило именно бюро. В ответ глава антикоррупционной прокуратуры обвинил систему в погоне за громким скандалом.

Семченко заметил, что следствие по делу не ведется.

«Следствие не ведется, доказательства не собираются и об этом говорит один из работников антикоррупционной системы», — подытожил эксперт.

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