Начальник украинской антикоррупционной прокуратуры обнаружил «жучок» НАБУ
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Киев, 1 апреля. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) установило в кабинете главы Специальной антикоррупционной прокуратуры страны Назара Холодницкого «жучок». Об этом со ссылкой на эксперта Александра Семченко сообщает «Новостной фронт».
По данным издания, Холодницкий обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство и обратился в НАБУ. Но позже выяснилось, что «жучок» установило именно бюро. В ответ глава антикоррупционной прокуратуры обвинил систему в погоне за громким скандалом.
Семченко заметил, что следствие по делу не ведется.
«Следствие не ведется, доказательства не собираются и об этом говорит один из работников антикоррупционной системы», — подытожил эксперт.
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