МВФ требует, чтобы Украина пересмотрела цены на газ для населения

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Киев, 1 апреля. Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на повышении цен на газ для украинских граждан. Об этом со ссылкой на постпреда организации при Украине Йосту Люнгмана сообщает РИА Новости.

«Мы считаем важным формирование цен на газ, в том числе и для домохозяйств, на рыночных принципах и опираясь на проведенные в 2016 году реформы, которые можно отнести к наиболее заметным реформаторским достижениям Украины за последние годы», — заявил Люнгман.

Постпред МВФ отметил, что цены на газ на Украине не пересматривались последние два года. За этот же период мировые цены на топливо значительно выросли. Он назвал сохранение цен на газ на текущем уровне «регрессивными по своей сути субсидиями» и подчеркнул, что от этого «непропорционально выигрывают потребители».

Люнгман также заявил, что необеспеченные слои населения защищены от роста цен на энергоноситель системой субсидий.

Напомним, ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман обещал, что стоимость газа для населения не будет расти в текущем отопительном сезоне.

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