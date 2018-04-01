Сирия: САА начнет наступление в Эль-Кунейтре

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Дамаск, 1 апреля. Сирийская арабская армия (САА) панирует в ближайшие дни официально объявить о начале наступления на юге страны. Об этом со ссылкой на источник в военных кругах сообщает агентство Al-Masdar News.

По данным издания, в операции на юге Сирии примет участие большинство подразделений САА, которые сражались с боевиками в Восточной Гуте. Источник агентства подчеркнул, что основной целью операции будет обеспечение безопасности шоссе между Даръа и Дамаском и зачистка провинции Эль-Кунейтра от боевиков.

Ранее сообщалось, что действующие в провинции Эль-Кунейтра подразделения боевиков попытались атаковать опорные пункты правительственных сил.

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