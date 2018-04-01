Стало известно, сколько заработала и.о. главы Минздрава Украины за время реформы здравоохранения

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Киев, 1 апреля. У исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун и ее супруга нашелся вклад на 3,6 млн долларов. Об этом со ссылкой на декларацию чиновницы сообщает РИА Новости Украина.

В минувшем году и.о. министра имела доход в 357 тысяч гривен. Заработная плата Супрун составила 348 тысяч гривен, еще девять тысяч чиновница получила в качестве процентов по вкладам. На счетах в украинских банках и.о. министра имеет вклады на 140 тысяч гривен, 555 тысяч долларов хранятся на ее пенсионном счете.

Супруг Ульяны Супрун, согласно ее декларации, в 2017 году не имел доходов. На счетах в украинских банках у него хранится восемь тысяч гривен.

При этом чета Супрунов имеет общий вклад в Fidelity Brokerage Services LLC на сумму в 3,6 млн долларов. Еще 8,3 тысячи долларов супруги держат в Citibank NA.

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