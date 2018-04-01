Сирия: террористы ИГИЛ нанесли ущерб построенному более четырех тысяч лет назад городу

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Дамаск, 1 апреля. От рук членов террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) пострадал построенный более четырех тысяч лет назад на берегу реки Евфрат город Мари. Об этом со ссылкой на директора департамента древностей и музеев Сирии профессора Махмуда Хаммуда сообщает ТАСС.

По словам Хаммуда, террористы контролировали уникальный археологический памятник четыре года и нанесли ему серьезный ущерб. От рук вандалов пострадали наиболее известные постройки города, в том числе дворец жившего в 1782 — 1759 годах до нашей эры царя Зимри-Лима, зиккурат и храм верховному божеству Дагану.

Также террористы вели на территории памятника раскопки, чтобы найти и сбыть контрабандистам артефакты и повредили обеспечивающие сохранность древних построек конструкции.

«Самое ужасное, что боевики разрушили навес, который хранил отрытые постройки из глиняного кирпича от песчаных бурь и ливней», — заявил профессор.

Директор департамента древностей и музеев Сирии подчеркнул, что власти собираются разработать план восстановительных работ и предпринять срочные меры по защите города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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