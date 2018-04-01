Порошенко потратил в 2017 году 2,7 млн гривен на отдых

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Киев, 1 апреля. Президент Украины Петр Порошенко потратил на отдых в 2017 году более 2,7 млн гривен (около 5,9 млн рублей). Об этом со ссылкой на декларацию главы государства сообщают украинские СМИ.

По данным пресс-службы украинского президента, в соответствии с действующим законодательством Порошенко перечислил потраченные на отдых деньги в безналичной форме с собственных счетов, которые были ранее задекларированы.

«Сумма — в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета», — уточнила пресс-служба главы Украины.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил об официальных доходах Петра Порошенко в 2017 году. Согласно декларации, президент Украины заработал в прошлом году 16,3 млн гривен, еще 15,8 млн гривен Порошенко получил в качестве процентов по депозитам.

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