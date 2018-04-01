Сирия: раненых боевиков эвакуируют из думы в Идлиб в обмен на продление режима прекращения огня

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Дамаск, 1 апреля. Боевики террористической группировки «Джейш Аль-Ислам» (деятельность запрещена на территории Российской Федерации) в городе Дума договорились об эвакуации раненных товарищей в провинцию Идлиб в обмен на продление режима прекращения огня. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным агентства, боевики из города Дума вышли на контакт с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии и достигли предварительной договоренности об эвакуации своих раненных товарищей в провинцию Идлиб. В обмен боевики обязались продлить режим прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Аль-Вафидин продолжает действовать гуманитарный коридор, которым могут воспользоваться жители Думы.

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